Российская газета

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Глава ГИБДД раскритиковал идею снизить лимит скорости до 30 км в час

Глава ГИБДД раскритиковал идею снизить лимит скорости до 30 км в час

Разъяснения пришлось давать, поскольку с утра стало цитироваться заявление начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, который предложил снизить допустимую в городах скорость с 60 до 30 километров в час.

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