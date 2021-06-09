Глава ГИБДД раскритиковал идею снизить лимит скорости до 30 км в час

Разъяснения пришлось давать, поскольку с утра стало цитироваться заявление начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, который предложил снизить допустимую в городах скорость с 60 до 30 километров в час.
Разъяснения пришлось давать, поскольку с утра стало цитироваться заявление начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, который предложил снизить допустимую в городах скорость с 60 до 30 километров в час.
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