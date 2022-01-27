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Краткая история ваших золотых украшений: слияние нейтронных звёзд в килоновые

Краткая история ваших золотых украшений: слияние нейтронных звёзд в килоновые

Астрономия с Ауриэль   Краткая история ваших золотых украшений: слияние нейтронных звёзд в килоновые Много ли у вас золотых украшений? Нравится ли вам сияние этого благородного металла? Его цвет, похожий на яркие солнечные лучи? А знаете ли вы, как появилось золото на Земле - тот самый драгоценный артефакт, за которым люди "гоняются" ещё с древнейших времён? Цепочка у вас на шее, колечко или браслет имеют очень древнюю историю, начиная от столкновения нейтронных звёзд, произошедших в миллионах световых лет отсюда.

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