Астрономия с Ауриэль Краткая история ваших золотых украшений: слияние нейтронных звёзд в килоновые Много ли у вас золотых украшений? Нравится ли вам сияние этого благородного металла? Его цвет, похожий на яркие солнечные лучи? А знаете ли вы, как появилось золото на Земле - тот самый драгоценный артефакт, за которым люди "гоняются" ещё с древнейших времён? Цепочка у вас на шее, колечко или браслет имеют очень древнюю историю, начиная от столкновения нейтронных звёзд, произошедших в миллионах световых лет отсюда.