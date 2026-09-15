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Царьград

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Цены на нефть выросли на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Цены на нефть растут во вторник: Brent торгуется по $107,44, а WTI по $103,31. Повышение обусловлено атакой хуситов на Саудовскую Аравию.

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