Цены на нефть выросли на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Цены на нефть растут во вторник: Brent торгуется по $107,44, а WTI по $103,31. Повышение обусловлено атакой хуситов на Саудовскую Аравию.
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