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В Петербурге открылся V Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest

Вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале сообщил, что в первый день мероприятия, организованного Комитетом по транспорту под руководством Валентина Енокаева, прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов.

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