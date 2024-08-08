РВ: Ветераны ЧВК «Вагнер» выступили против ВСУ в Курской области

Появились подробности о подразделениях, выступивших против ВСУ в Курской области. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны», в составе подразделений Минобороны присутствуют ветераны ЧВК «Вагнер».
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