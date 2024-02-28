Крупнейший поставщик вин из Абхазии в РФ приостановил работу из-за нового акциза

Сухумский винзавод, выпускающий вина марок «Апсны», «Лыхны», «Псоу» и являющийся крупнейшим экспортером вина из Абхазии в Россию, приостановил производство больше месяца назад из-за нового акцизного налога.
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