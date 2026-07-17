Журнал "КЛАУЗУРА"
БлогГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал "КЛАУЗУРА"

145 подписчиков

50 оттенков мистики от вампирического до лирического в рассказах Аристарха Ромашина

50 оттенков мистики от вампирического до лирического в рассказах Аристарха Ромашина

Рецензия на сборник «Тёмная серия» Аристарха Ромашина показывает, как мистика разных оттенков — от адской сатиры до психологической драмы и мифопоэтики — превращается в инструмент исследования человеческих страхов, желаний и морального выбора, выводя жанр дарк-мистики за пределы хоррора к философской и этической прозе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии