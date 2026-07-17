50 оттенков мистики от вампирического до лирического в рассказах Аристарха Ромашина

Рецензия на сборник «Тёмная серия» Аристарха Ромашина показывает, как мистика разных оттенков — от адской сатиры до психологической драмы и мифопоэтики — превращается в инструмент исследования человеческих страхов, желаний и морального выбора, выводя жанр дарк-мистики за пределы хоррора к философской и этической прозе.
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