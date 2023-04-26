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Мини-футбол. Чемпионат России. 1/4 финала. Первые матчи. «Норильский никель» обыграл «Тюмень», «КПРФ» против «Новой генерации» и другие матчи

Чемпионат России по мини-футболу Парибет Суперлига 1/4 финала Первые матчи 24 апреля Норильский никель – Тюмень – 5:6 (2:2)   Газпром-Югра – Торпедо – 7:2 (5:1)   Синара – Ухта – 5:1 (1:0)   25 апреля КПРФ – Новая генерация – 5:4 (2:2)   Вторые матчи 25 апреля Норильский никель – Тюмень – 5:4 (3:2)   Газпром-Югра – Торпедо – 4:3 (3:1)   Синара – Ухта – 4:6 (3:5)   26 апреля КПРФ – Новая генерация – 18.

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