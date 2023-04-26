Мини-футбол. Чемпионат России. 1/4 финала. Первые матчи. «Норильский никель» обыграл «Тюмень», «КПРФ» против «Новой генерации» и другие матчи

Чемпионат России по мини-футболу Парибет Суперлига 1/4 финала Первые матчи 24 апреля Норильский никель – Тюмень – 5:6 (2:2) Газпром-Югра – Торпедо – 7:2 (5:1) Синара – Ухта – 5:1 (1:0) 25 апреля КПРФ – Новая генерация – 5:4 (2:2) Вторые матчи 25 апреля Норильский никель – Тюмень – 5:4 (3:2) Газпром-Югра – Торпедо – 4:3 (3:1) Синара – Ухта – 4:6 (3:5) 26 апреля КПРФ – Новая генерация – 18.
Популярные статьи
- Фанаты «Арсенала» вывесили баннер «Свободу Эвану Гершковичу». Журналист арестован в России по подозрению в шпионаже
- «Я здесь не для того, чтобы нести всякую чушь. Завтра важная игра». Леброн Джеймс решительно настроен на третий матч серии с «Мемфисом»
- Колосков о том, что Клаудиньо не планирует играть за Россию: «Нечего удивляться, не хочет – не надо. Он получил паспорт РФ, чтобы меньше платить налоги»
Свежие комментарии