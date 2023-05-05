Мини-футбол. Чемпионат России. 1/4 финала. Пятый матч. «Газпром-Югра» сыграет с «Торпедо» и другие матчи

Чемпионат России по мини-футболу Парибет Суперлига 1/4 финала Первые матчи 24 апреля Норильский никель – Тюмень – 5:6 (2:2) Газпром-Югра – Торпедо – 7:2 (5:1) Синара – Ухта – 5:1 (1:0) 25 апреля КПРФ – Новая генерация – 5:4 (2:2) Вторые матчи 25 апреля Норильский никель – Тюмень – 5:4 (3:2) Газпром-Югра – Торпедо – 4:3 (3:1) Синара – Ухта – 4:6 (3:5) 26 апреля КПРФ – Новая генерация – 4:1 (3:1) Третьи матчи 30 апреля Торпедо – Газпром-Югра – 5:4 (2:1) Тюмень – Норильский никель – 4:4 (2:2, 3:4 в серии пенальти) Ухта – Синара – 4:7 (2:2) 1 мая Новая генерация – КПРФ – 0:6 (0:5) Счет в серии: 0-3 Четвертые матчи 1 мая Тюмень – Норильский никель – 4:6 (0:3) Счет в серии: 1-3 Ухта – Синара – 1:4 (0:2) Счет в серии: 1-3 Торпедо – Газпром-Югра – 6:5 (2:4) Счет в серии: 2-2 Пятый матч 6 мая Газпром-Югра – Торпедо – 13.