«Ударим по Европе, если не сработает»: озвучен прогноз ударов по Одесским портам

Tigra07

Betahon

Судя по &quot;посадкам&quot; генералитета &quot;как лучше&quot; не получается! А вот точнее-во вред! А это уже предательство, измена Родине и по законам военного времени расстрел! Пора уже быть справедливыми к врагам народа и наказывать по-взрослому!