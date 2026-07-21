Альтернативой нанесения удара по Европе может стать воздушно-десантная операция российской армии на Украине.
«Ударим по Европе, если не сработает»: озвучен прогноз ударов по Одесским портам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
эксперты очевидных наук...
Ответить
1 м.
Tigra07
Влад Ставр
Люди снизу делают свою работу на 5, сверху -хотят как лучше, - получается, как всегда
Ну почему же - и получается лучше! Вопрос только в том - для кого лучше?
Ответить
1 м.
T
Tigra07
Betahon
Судя по &quot;посадкам&quot; генералитета &quot;как лучше&quot; не получается! А вот точнее-во вред! А это уже предательство, измена Родине и по законам военного времени расстрел! Пора уже быть справедливыми к врагам народа и наказывать по-взрослому!
Получается-получается. Вопрос в том - для кого лучше?
Ответить
1 м.
Свежие комментарии