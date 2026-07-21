Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Ударим по Европе, если не сработает»: озвучен прогноз ударов по Одесским портам

«Ударим по Европе, если не сработает»: озвучен прогноз ударов по Одесским портам

Альтернативой нанесения удара по Европе может стать воздушно-десантная операция российской армии на Украине.

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Комментарии
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Misha Glusch
эксперты очевидных наук...
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1 м.
Tigra07
Влад Ставр
Люди снизу делают свою работу на 5, сверху -хотят как лучше, - получается, как всегда
Ну почему же - и получается лучше! Вопрос только в том - для кого лучше?
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1 м.
T
Tigra07
Betahon
Судя по &amp;quot;посадкам&amp;quot; генералитета &amp;quot;как лучше&amp;quot; не получается! А вот точнее-во вред! А это уже предательство, измена Родине и по законам военного времени расстрел! Пора уже быть справедливыми к врагам народа и наказывать по-взрослому!
Получается-получается. Вопрос в том - для кого лучше?
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1 м.