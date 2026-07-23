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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ильин об отъезде в систему «Питтсбурга»: «Сезон точно буду пробовать. Если буду хорошо играть и не будут поднимать, то зачем в АХЛ сидеть, если в КХЛ уровень гораздо сильнее?»

Нападающий системы « Питтсбурга » Михаил Ильин высказался о возможном возвращении в Фонбет Чемпионат КХЛ.

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