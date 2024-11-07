Компания «Дамате» ограничила отгрузки индейки в российские магазины

Группа компаний «Дамате», являющаяся крупнейшим производителем индейки в России, предупредила торговые сети о сокращении объемов производства и поставок птицы на период с середины октября до 10 января 2025 года.
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