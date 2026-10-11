Злополучный рейс Сочи-Омск снова отменили прямо перед посадкой Аэропорт Сочи закрыли повторно, только что передали «Новостям Омска» очевидцы.
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