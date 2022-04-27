Трону пальцем госпожу Инфляцию, которая есть бог у Набиуллиной, и котрая совсем не понимает надо ли с ней бороться такими драконовскими методами? Я не 20% ставку обсуждаю — это вынужденная отсекаловка валютных спекулянтов, сделано правильно.