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Инфляция

Инфляция

Трону пальцем госпожу Инфляцию, которая есть бог у Набиуллиной, и котрая совсем не понимает надо ли с ней бороться такими драконовскими методами? Я не 20% ставку обсуждаю — это вынужденная отсекаловка валютных спекулянтов, сделано правильно.

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