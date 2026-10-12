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Новости Брянска

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Силовики оцепили взрывоопасные территории брянской Навли после сбросов БПЛА

Силовики оцепили взрывоопасные территории брянской Навли после сбросов БПЛА

В Навле из-за сбросов взрывчатки с дронов временно запрещено проведение огородных работ и посещение лесополос, оврагов и заброшенных строений.

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