Патрушев рассказал, как НАТО готовит диверсантов для антироссийских операций

Инструкторы НАТО готовят диверсантов для участия в операциях против России. Об этом 2 апреля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» в связи с 75-летием создания Североатлантического альянса.
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