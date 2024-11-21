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Бывший канцлер Германии Меркель в своих мемуарах написала о Путине

Бывший канцлер Германии Меркель в своих мемуарах написала о Путине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель один из разделов в своих мемуарах посвятила главе российского государства Владимира Путина.

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Комментарии
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Алексей Тан
Этому народцу... (помеси)... как и ЕВРЕЯМ... нельзя верить ... ни в чём!!... -&quot;Даже, если они говорят, -&quot; На улице дождь идёт&quot;... не верь, а выйди на улицу и посмотри САМ.
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16 час.
ВАРЯГ РУС
Сидят главы государств Евросоюза. Меркель говорит: &quot;Сейчас придет Путин, с кем первым он поздоровается-тому хана.&quot; Входит Путин: &quot;Всем добрый вечер!&quot;
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14 час.
СП
Светлана Позднякова
Самый лучший анекдот в Мире🤣🤣👍👍🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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11 час.

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