Бывший канцлер Германии Ангела Меркель один из разделов в своих мемуарах посвятила главе российского государства Владимира Путина.
Бывший канцлер Германии Меркель в своих мемуарах написала о Путине
Комментарии
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Алексей Тан
Этому народцу... (помеси)... как и ЕВРЕЯМ... нельзя верить ... ни в чём!!... -"Даже, если они говорят, -" На улице дождь идёт"... не верь, а выйди на улицу и посмотри САМ.
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16 час.
ВАРЯГ РУС
Сидят главы государств Евросоюза. Меркель говорит: "Сейчас придет Путин, с кем первым он поздоровается-тому хана." Входит Путин: "Всем добрый вечер!"
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14 час.
СП
Светлана Позднякова
Самый лучший анекдот в Мире🤣🤣👍👍🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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11 час.
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