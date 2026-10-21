Чем безусловно хорош ИИ, так это тем, что на его основе очень хорошо видно усреднённое знание умных людей по тому или иному вопросу.
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эпоха III-его мировоззрения30 подписчиков
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