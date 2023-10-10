Во время закрытия Крымского моста детские группы будут перевозить паромами

Перевозка организованных групп детей в Крым и обратно будет осуществляться через Керченскую паромную переправу во время закрытия автомобильной части Крымского моста 10 октября, сообщает министр транспорта республики Крым Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
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