Меркурис: Зеленский обещает «марш на Крым» в 2024 году, чтобы удержать власть Президент Украины Владимир Зеленский обещает совершить «большой марш на Крым» в 2024 году, продолжая поддерживать миф о том, что республика в состоянии захватить российские территории.