Юлиан Нагельсман поставил цель выиграть Евро-2024 во главе сборной Германии

Немцы станут хозяевами предстоящего первенства.Немцы станут хозяевами предстоящего первенства.Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поставил цель завоевать золотые медали с национальной командой на чемпионате Европы 2024 года.
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