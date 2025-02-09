Figure разработает собственный ИИ для своих андроидов

В ходе обсуждения решения Бретт Адкок не раскрыл подробности нового ИИ, но подчеркнул, что технологический прорыв стал возможен благодаря работе над полностью интегрированным решением, где программное обеспечение и аппаратное обеспечение разрабатываются совместно.