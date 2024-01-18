The Hill: Запад должен помочь Украине атаковать Керченский мост и Крым

Президент Украины Владимир Зеленский объявил блокаду Крыма главной целью своей кампании. Если Запад пожелает и дальше поддерживать эту страну, ему придется помочь атаковать полуостров, заявил обозреватель автор The Hill Глен Ховард.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии