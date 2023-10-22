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Забытый герой Первой мировой войны: жизнь и карьера маршала Италии Энрико Кавильи

Забытый герой Первой мировой войны: жизнь и карьера маршала Италии Энрико Кавильи

Имя маршала Италии Энрико Кавильи слабо известно не только русскому читателю, но и существенной части итальянцев – многие итальянские историки отмечают: несмотря на то, что он был одним из самых способных генералов Первой мировой войны, сегодня большая часть итальянцев о нем почти ничего не знает.

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