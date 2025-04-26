5 ошибок в уборке ванной, которые совершают все

Подсказываем, на что обратить внимание при уборке ванной, чтобы она всегда сверкала от чистоты. 1Редко мыть сантехнику Чем реже вы моете ванну, раковину и унитаз, тем больше на их поверхностях образуется разводов и известкового налёта.