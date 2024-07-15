Число желающих переселиться в Россию таджикистанцев резко упало

Татьянка Яцук Очень горько сознавать, но вы правы во всём!....😢 самое странное и даже страшное- молчание с высоты вертикали....молчит- значит одобряет?.....😢🙈

виктор матвеев Какие они нам на хер сотечественники, эти твари ползут к нам как тараканы, тараканов хоть выморить можно а этих тварей никакая отрава не возмет, интересно только кто и где придумали эту лажу о переселении псевдо соотечественников в кремле, госдуре или госдепе, думаю это скорее всего коллективное творение на блядь благо "дорогих россиян".