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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Число желающих переселиться в Россию таджикистанцев резко упало

Число желающих переселиться в Россию таджикистанцев резко упало

Александр ШУСТОВ В первом квартале этого года число граждан Таджикистана, желающих переселиться в Россию, упало в 3,5 раза.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Очень горько сознавать, но вы правы во всём!....😢 самое странное и даже страшное- молчание с высоты вертикали....молчит- значит одобряет?.....😢🙈
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1 час.
виктор матвеев
Какие они нам на хер сотечественники, эти твари ползут к нам как тараканы, тараканов хоть выморить можно а этих тварей никакая отрава не возмет, интересно только кто и где придумали эту лажу о переселении псевдо  соотечественников в кремле, госдуре или госдепе, думаю это скорее всего коллективное творение на блядь благо &quot;дорогих россиян&quot;.
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33 мин.
IK
Irina Krasnova
Бизнес уже задыхается от нехватки рабочих рук!  Нет конкуренции , а значит - нет прогресса.  У нас не рожают столько ,  значит,  без мигрантов - не обойтись.  Но только нужно их детей воспитывать в школах - как это делают на западе!
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5 мин.

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