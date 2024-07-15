Александр ШУСТОВ В первом квартале этого года число граждан Таджикистана, желающих переселиться в Россию, упало в 3,5 раза.
Число желающих переселиться в Россию таджикистанцев резко упало
Комментарии
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Татьянка Яцук
Очень горько сознавать, но вы правы во всём!....😢 самое странное и даже страшное- молчание с высоты вертикали....молчит- значит одобряет?.....😢🙈
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1 час.
виктор матвеев
Какие они нам на хер сотечественники, эти твари ползут к нам как тараканы, тараканов хоть выморить можно а этих тварей никакая отрава не возмет, интересно только кто и где придумали эту лажу о переселении псевдо соотечественников в кремле, госдуре или госдепе, думаю это скорее всего коллективное творение на блядь благо "дорогих россиян".
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33 мин.
IK
Irina Krasnova
Бизнес уже задыхается от нехватки рабочих рук! Нет конкуренции , а значит - нет прогресса. У нас не рожают столько , значит, без мигрантов - не обойтись. Но только нужно их детей воспитывать в школах - как это делают на западе!
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5 мин.
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