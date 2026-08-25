В связи с форумом в Тамбове перекроют участок у здания правительства области

В Тамбовской области 26 и 27 августа состоится IV Межрегиональный муниципальный форум (18+). В связи с проведением первого дня мероприятия в Тамбове в целях обеспечения безопасности дорожного движения на отдельном участке улично-дорожной сети вводятся временные ограничения.