СПБ Биржа расширяет список акций, доступных в утреннюю сессию и в выходные

СПБ Биржа добавит на торги 16 российских ценных бумаг, которые будут доступны инвесторам для заключения сделок в Режиме основных торгов с 10:00 мск 21 февраля 2025 года и с 22 февраля — в утреннюю дополнительную сессию, в том числе по субботам и воскресеньям, сообщает торговая площадка.