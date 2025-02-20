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Блог частного инвестора

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СПБ Биржа расширяет список акций, доступных в утреннюю сессию и в выходные

СПБ Биржа расширяет список акций, доступных в утреннюю сессию и в выходные

СПБ Биржа добавит на торги 16 российских ценных бумаг, которые будут доступны инвесторам для заключения сделок в Режиме основных торгов с 10:00 мск 21 февраля 2025 года и с 22 февраля — в утреннюю дополнительную сессию, в том числе по субботам и воскресеньям, сообщает торговая площадка.

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