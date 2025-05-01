8 причин, почему женщина может чувствовать горечь во рту

Привкус может быть признаком беременности или дефицита необходимых веществ. Почему возникает горечь во рту у женщин Горечь во рту может появляться по разным причинам, от безобидных до требующих помощи врача, — причём у людей любого пола.
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