«Ведьмины кольца» появились в Бугринском лесу в Новосибирске

Сезон тихой охоты продолжается в Новосибирской области. В лесах под Новосибирском, да и на территории областного центра люди массово собирают лисички, встречается и множество других грибов, в том числе совсем уж экзотических.
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