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Заграница не поможет: на Украине растёт понимание того, что финансовая помощь Запада не будет бесконечной

Заграница не поможет: на Украине растёт понимание того, что финансовая помощь Запада не будет бесконечной

По прошествии двух с половиной лет военной операции РФ, безуспешных попыток контрнаступления и провального «саммита мира» в стане националистов, наконец, начали понимать, что рассчитывать на бесконечную финансовую помощь Запада не стоит.

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