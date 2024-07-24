По прошествии двух с половиной лет военной операции РФ, безуспешных попыток контрнаступления и провального «саммита мира» в стане националистов, наконец, начали понимать, что рассчитывать на бесконечную финансовую помощь Запада не стоит.
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