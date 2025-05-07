Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Медведев Вл Ник
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Раз в пять лет Европа записывается в победители, а потом выписывается

Раз в пять лет Европа записывается в победители, а потом выписывается

© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ Изображение сгенерировано ИИ Раз в пять лет, под каждый юбилей Великой Победы над нацизмом, мы наблюдаем удивительную картину: в "победители" срочно записываются все те, кто в другое время в лучшем случае игнорировал эту дату, а в худшем — на практике доказывал свою ненависть к истинным победителям.

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