© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ Изображение сгенерировано ИИ Раз в пять лет, под каждый юбилей Великой Победы над нацизмом, мы наблюдаем удивительную картину: в "победители" срочно записываются все те, кто в другое время в лучшем случае игнорировал эту дату, а в худшем — на практике доказывал свою ненависть к истинным победителям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дядя решил вопрос. Дело чеченских спортсменов, напавших с ножами на подростков в их доме, заглохло
- «Как нам жить дальше и где брать деньги на еду?»: массовый разворот мигрантов в аэропорту «Внуково» вызвал панику в Таджикистане
- ‘Твоя жена одета открыто очень’: как мачете и спор о джинсах довели армян до драки с русскими в Балашихе
Свежие комментарии