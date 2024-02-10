Президент Зеленский не смог договориться о поставках из США ракет ATACMS Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский не смог достичь решения по поводу поставок Украине американских дальнобойных ракет ATACMS в ходе встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей конгресса США.
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