Стало известно о возможном взломе «Радиостанции Судного дня»

«Радиостанцию Судного дня» УВБ-76 могли взломать, об этом сообщает Telegram-канал Baza. Стало известно, что в эфире транслируется музыка: песня исполнителя Shaman «Я — русский», «Лебединое озеро» и гимн СССР.
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