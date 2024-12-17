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Стало известно о возможном взломе «Радиостанции Судного дня»

Стало известно о возможном взломе «Радиостанции Судного дня»

«Радиостанцию Судного дня» УВБ-76 могли взломать, об этом сообщает Telegram-канал Baza. Стало известно, что в эфире транслируется музыка: песня исполнителя Shaman «Я — русский», «Лебединое озеро» и гимн СССР.

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