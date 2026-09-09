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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Вознюк о сезоне МБА: «Это сплав: опытные игроки могут показать определенный пример, а молодые не хотят от них отставать»

МБА взяла Кубок Кондрашина и Белова , обыграв в финале УНИКС. Новый главный тренер команды Сергей Вознюк прокомментировал удачное выступление в предсезонном турнире, ответив на вопрос о месте в Топ-6 чемпионата.

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