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Ученый Тимошилов: штамм коронавируса "омикрон" начинает обретать формы обычного ОРВИ

Ученый Тимошилов: штамм коронавируса "омикрон" начинает обретать формы обычного ОРВИ

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов рассказал, что новый штамм коронавируса "омикрон" начинает обретать формы обычного ОРВИ.

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