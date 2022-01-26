Ученый Тимошилов: штамм коронавируса "омикрон" начинает обретать формы обычного ОРВИ

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов рассказал, что новый штамм коронавируса "омикрон" начинает обретать формы обычного ОРВИ.
Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов рассказал, что новый штамм коронавируса "омикрон" начинает обретать формы обычного ОРВИ.
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