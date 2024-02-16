Скрипачка из Дзержинска лишилась денег при попытке продать инструмент

В неприятную историю попала 19-летняя скрипачка из Дзержинска. Девушка разместила в интернете объявление о продаже скрипки за 14,5 тысячи рублей и, когда с ней связался мужчина, назвавшийся покупателем, не распознала в нём мошенника.