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Хватит ли выплаты в 10 000 рублей: сколько действительно стоит собрать ребенка в школу

Хватит ли выплаты в 10 000 рублей: сколько действительно стоит собрать ребенка в школу

Хватит ли выплаты в 10 000 рублей: сколько действительно стоит собрать ребенка в школу Ирина ИгнатенкоДо начала учебного года осталось всего пара недель — самое время закупать все необходимое для ребенка: одежду, обувь, канцелярские принадлежности.

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