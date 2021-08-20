Хватит ли выплаты в 10 000 рублей: сколько действительно стоит собрать ребенка в школу Ирина ИгнатенкоДо начала учебного года осталось всего пара недель — самое время закупать все необходимое для ребенка: одежду, обувь, канцелярские принадлежности.