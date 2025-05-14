Банки усилят контроль за транзакциями с соцвыплатами, которые имеют признаки обналичивания — речь идет о маткапитале, пособиях на детей, а также выплатах бойцам специальной военной операции (СВО) и их семьям.
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