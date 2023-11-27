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В США начали отменять антироссийские санкции

В США начали отменять антироссийские санкции

Отказавшись от мер против компаний из России, Нью-Джерси создал прецедент как минимум для республиканских штатов Михаил Зубов На фото: губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи (Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
За санкции СПАСИБО! Разжиревший на нефти и газе российский чиновник (Сечин пример), не мог и не хотел шевелить мозгами по укреплению промышленности и экономики. Но &quot;ОН&quot; всё равно выжидает: Путин их не бросит.
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2 час.
Tania Еременко
Сечину надо чистить реки , которые залил из цистерн дизелем. А то, поди, уже успокоился и забыл... Богатеет и жиреет. Отвратительный тип, сдавший бывшего дружка, Улюкаева,   в тюрьму.
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16 мин.
alik3456 Джексон
Его рожей надо заставить чисть...
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1 мин.

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