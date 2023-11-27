В США начали отменять антироссийские санкции

Владимир Соловьев

За санкции СПАСИБО! Разжиревший на нефти и газе российский чиновник (Сечин пример), не мог и не хотел шевелить мозгами по укреплению промышленности и экономики. Но "ОН" всё равно выжидает: Путин их не бросит.