Ответ на вопрос, кому выгодна смерть президента Ирана — очевиден

19 мая СМИ сообщили, что вертолёт, на борту которого был шестидесятитрёхлетний иранский президент Сейид (почётный титул для потомков пророка Мухаммеда через его дочь Фатиму и внука Хусейна) Ибрахим (распространённый вариант - Эбрахим) Раиси, совершил "жёсткую посадку" в провинции Восточный Азербайджан.