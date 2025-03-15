Эксперт оценил стоимость оставленной ВСУ техники в Курской области в многомиллионную сумму

Военная техника, которую оставили Вооруженные силы Украины(ВСУ) в Курской области, может оцениваться в многомиллионную сумму, заявил ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
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