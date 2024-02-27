Небензя напомнил дипломату США о "бревне в глазу" после критики в СБ ООН

ТАСС/AP Photo/Mary Altaffer Постпред России Василий Небензя посоветовал США "разглядеть бревно в своем глазу" и напомнил Вашингтону о бомбардировках Югославии, Ирака, Афганистана, Сирии после критики со стороны зампостпреда США при ООН Роберта Вуда.