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Небензя напомнил дипломату США о "бревне в глазу" после критики в СБ ООН

Небензя напомнил дипломату США о "бревне в глазу" после критики в СБ ООН

ТАСС/AP Photo/Mary Altaffer Постпред России Василий Небензя посоветовал США "разглядеть бревно в своем глазу" и напомнил Вашингтону о бомбардировках Югославии, Ирака, Афганистана, Сирии после критики со стороны зампостпреда США при ООН Роберта Вуда.

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