Юрист Неупокоев: Навальному по новому делу грозит от штрафа до десяти лет лишения свободы

© РИА Новости / Павел БедняковПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Алексею Навальному по статье о создании экстремистского сообщества грозит от штрафа до 6,5 лет лишения свободы, если суд сочтет, что преступление было совершено до приговора по делу «Ив Роше», в противном же случае его может ждать более суровое наказание – до 10 лет лишения свободы, […].
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