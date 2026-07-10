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Царьград

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Мошенники обманули невест Владивостока поддельными письмами

Мошенники обманули невест Владивостока поддельными письмами

Во Владивостоке несколько невест стали жертвами новой мошеннической схемы: злоумышленники, используя поддельные уведомления от «Госуслуг», сообщали об отмене их регистрации брака и перенаправляли на фишинговые сайты.

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