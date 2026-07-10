Мошенники обманули невест Владивостока поддельными письмами

Во Владивостоке несколько невест стали жертвами новой мошеннической схемы: злоумышленники, используя поддельные уведомления от «Госуслуг», сообщали об отмене их регистрации брака и перенаправляли на фишинговые сайты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии