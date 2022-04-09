Антон Бредихин: Удар по Краматорску – информационное продолжение провокации в Буче

Минобороны РФ заявило, что удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен украинскими войсками из района Доброполья в 45 километрах от города.
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