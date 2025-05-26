Бублики-баранки

Хлебобулочное изделие с отверстием посередине, но какое именно? Это баранка, бублик, сушка, или вовсе калач? Несмотря на внешнее сходство, разница есть не только в процессе приготовления, но и в происхождении.
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