В центральный аппарат СК России представят доклад в связи с публикацией о противоправных действиях в одном из населенных пунктов Московской области

Согласно информации социальных медиа, в деревне Данилово местные жители сталкиваются с многочисленными фактами нарушения общественного порядка, порчи имущества и угроз от членов одной из проживающих там семей.
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