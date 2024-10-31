Россияне получат возможность единовременно вывести более 400 тысяч рублей из пенсионных накоплений Юлия ЧелкановаСогласно новым изменениям, вступающим в силу в 2025 году, граждане России смогут воспользоваться возможностью единовременного получения своих пенсионных накоплений в размере до 412 тысяч рублей.
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