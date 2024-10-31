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Россияне получат возможность единовременно вывести более 400 тысяч рублей из пенсионных накоплений

Россияне получат возможность единовременно вывести более 400 тысяч рублей из пенсионных накоплений

Россияне получат возможность единовременно вывести более 400 тысяч рублей из пенсионных накоплений Юлия ЧелкановаСогласно новым изменениям, вступающим в силу в 2025 году, граждане России смогут воспользоваться возможностью единовременного получения своих пенсионных накоплений в размере до 412 тысяч рублей.

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